Chile.- Aclaran el panorama de Franco Calderón en Universidad de Chile - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 27 Jul. (ATON) -

El defensa argentino de los azules habría sido pedido por el ex técnico de los laicos, quien recientemente fue confirmado en la banca de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Universidad de Chile ya sumó la semana pasada su primer fichaje en este mercado con el arribo de Gonzalo Reyna, por lo que ahora espera sumar más refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

Pero el cuadro azul también podría ver partir a un jugador. Se trata del defensa argentino Franco Calderón, quien sería pretendido por Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El conjunto ecuatoriano confirmó recientemente a Gustavo Álvarez como su nuevo entrenador tras su salida de San Lorenzo y el estratego argentino habría pedido sumar al zaguero de los laicos.

Es que el defensor fue una pieza clave durante el exitoso paso de Álvarez por la U, pese a que actualmente el jugador perdió protagonismo con la llegada de Fernando Gago.