"Fue real la opción de Colo Colo, pero mi foco siempre estuvo en Unión Española"

Archivo - Chile.- "Tuvimos chances de depender de nosotros para no descender y no lo aprovechamos" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 9 Jun. (ATON) -

Tras el empate ante Unión San Felipe por el torneo de la Primera B, Pablo Aránguiz, volante del cuadro hispano, se refirió a la chance que tuvo de arribar en el Cacique a comienzos de año.

Unión Española resignó un empate a 2 frente a Unión San Felipe en el estadio Santa Laura, por el cierre de la primera rueda del torneo de la Primera B.

Tras el cotejo, Pablo Aránguiz, volante del cuadro hispano y autor de uno de los goles, se refirió al momento del conjunto rojo al expresar: "Hay muchos jugadores que quizás no estábamos acostumbrados a la división, pero de a poquito nos hemos ido afiatando. De a poco le hemos ido agarrando la mano al profe, creo que se han visto cosas muy positivas en la primera rueda. Está muy estrecha la tabla, terminamos ahí en el lote de la Liguilla, estamos a un par de puntos del tercero, a dos del puntero. Pero seguiremos trabajando para lograr el objetivo final y devolver al club donde merece estar".

Además, consultado por la opción que tuvo de arribar a Colo Colo a comienzos de temporada, reconoció: "Sí, fue real la opción, pero mi foco siempre estuvo acá en Unión Española. Venía de un término de temporada amargo por el descenso, también por mi lesión, que tuve que requerir una cirugía. Ahora vienen ellos en la Copa Chile, primero O'Higgins, pero creo que nuestro foco es devolver al club a Primera División".

Sobre la Copa Chile, el mediocampista sostuvo: "No deja de ser un torneo importante. En el mejor de los casos, si nosotros llegásemos a lograr el objetivo de campeonar en la Copa Chile, no nos sirve de nada si es que no ascendemos, porque los clubes de segunda división no tienen acceso a competencia internacional. Sin que suene mal, yo creo que nuestro foco es netamente lo que es el torneo de Primera División".

Por último, en lo personal, Aránguiz comentó: "El profe me ha dado la confianza, me ha visto bien en el entrenamiento. Día a día me voy sintiendo mejor. Hace casi tres meses que no tenía competencia y estoy agradecido con él porque me ha dado el rodaje en el partido pasado y ahora en este. Estoy muy feliz de ir retomando de a poco el nivel porque la verdad es que lo estaba pasando muy mal. Uno se conoce, sabe que puede dar más, pero de a poco voy retomando el nivel y obviamente quiero volver a ser lo que fui el año pasado".