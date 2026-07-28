Futbol, O’Higgins vs Union Espanola Fecha 3, Copa Chile 2026 El entrenador de Union Espanola Ronald Fuentes es fotografiado durante el partido Copa Chile contra O’Higgins disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. 21/6/2026 Jorge - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jul. (ATON) -

Pese a la victoria ante Deportes Recoleta, el técnico del cuadro hispano fue bastante crítico con el nivel mostrado por sus pupilos.

Unión Española sumó un importante triunfo al vencer el lunes a Deportes Recoleta, por la 16° fecha del torneo de la Primera B, pues el cuadro hispano se metió en zona de playoffs en el torneo del ascenso.

Sin embargo, pese a la victoria, el técnico del conjunto rojo, Ronald Fuentes, no quedó totalmente conforme, tal como lo reconoció tras el cotejo.

"El resultado muy bueno, el juego muy malo. Estamos al debe absolutamente. Defendimos más de lo que corresponde. Estuvimos muy imprecisos con balones donde no debíamos apresurar la jugada. Es una de las cosas que hemos tratado de corregir, pero lamentablemente seguimos cometiendo ese error. Como siempre se dice, es mejor tratar de corregir con un resultado positivo", expresó el DT en TNT Sports.

"De la forma que tenemos de trabajar, deberíamos haber hecho un mejor partido. Ellos son un equipo que juega bien. Pero nosotros no fuimos capaces de profundizar con el balón, buscar espacios que nos dejaban. Lo hicimos muy pocas veces. Tuvimos muy poca movilidad, que es lo que más hemos trabajado. Se van a llevar un buen raspacachos, independiente del resultado positivo", añadió.

Eso sí, destacó: "El esfuerzo que hicieron es maravilloso, supimos aguantar el 2-1 que nos costaba mucho en la primera rueda. Y afortunadamente nos quedamos con el triunfo que nos permite escalar en la tabla".

Sobre el próximo encuentro, advirtió: "Si jugamos así contra Magallanes no nos va a ir bien. Ellos se hacen muy fuertes en condición de local. Los equipos de Miguel (Ponce) juegan muy bien. Tienen mucha movilidad. Creemos que vamos a mejorar. Podremos contar con jugadores como (Franco) Ratotti que nos puede dar un plus, el mismo (Nicolás) Valencia. Vamos recuperando lesionados y tendremos un plantel más importante para la citación".