La fuerte crítica de Huerta a sus jugadores tras eliminación de la Sudamericana

Futbol, Cobresal vs Audax Italiano. Copa Sudamericana 2026. El director técnico de Cobresal, Gustavo Huerta es fotografiado durante el partido valido por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2026. Disputado en el estadio Zorro del Desierto Calama, - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Mar. (ATON) -

El técnico de Cobresal cuestionó la actitud que mostraron sus pupilos en el primer tiempo en el duelo ante Audax Italiano.

Audax Italiano le dio un duro golpe a Cobresal al derrotar al cuadro "minero" mediante lanzamientos penales y eliminarlo de la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Con esto, los nortinos se quedaron sin competencia internacional por el resto de este 2026.

Tras la eliminación, el técnico Gustavo Huerta realizó una fuerte crítica al plantel, al cuestionar la actitud mostrada en el primer tiempo.

"Este tipo de partidos no se pueden enfrentar con la tibieza con que enfrentamos el primer tiempo. Daba la impresión de que no nos estábamos dando cuenta de lo que había en juego. Por eso en el segundo tiempo entramos con otra actitud y logramos el empate, pero nos faltó la claridad para tener mejores ocasiones de gol", lanzó el estratego.

Además, añadió que "en el segundo tiempo el equipo mejoró bastante. Buscamos por todos lados el empate y hubo un gran esfuerzo de todos los jugadores. Lamentablemente, en los penales no fuimos certeros".

También, sostuvo: "No quiero generalizar como si todos los jugadores hubiesen jugado de la forma que describí anteriormente. A veces tiene que ver con las características individuales y la personalidad de cada jugador".

"A veces no estamos a la altura de lo que el club pretende y eso tenemos que remediarlo, porque nos puede complicar en el torneo local", sentenció Huerta.