"Fui el único que se opuso a ir al TAS, me avergonzaba ganar un título así"

Archivo - Chile.- Fernando Gago arribó a Chile para convertirse en el nuevo DT de la U - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Juan Pablo Pavez, ex director de Azul Azul, recordó el polémico episodio que se vivió a fines de 2024, cuando Universidad de Chile buscó quitarle el trofeo a Colo Colo por el escritorio.

A fines de 2024 el fútbol chileno se vio marcado por un polémico episodio, luego de que Universidad de Chile recurriera al TAS para evitar la consagración de Colo Colo en el Campeonato Nacional por un supuesto desacato de Jorge Almirón, otrora DT de los albos, quien habría dado instrucciones a la banca pese a estar suspendido.

Uno que estuvo en el cuadro laico en aquella ocasión fue Juan Pablo Pavez, ex director de Azul Azul. "Yo fui el único que estuvo en contra de ir al TAS, porque me daba vergüenza ganar un campeonato así. Íbamos a estar los últimos 50 años con los colocolinos burlándose de nosotros. Al señor (Aníbal) Mosa lo destrozaban, no voy a decir los epítetos que se decían de él y después sale abrazado con los mismos que lo destrozaban", aclaró en conversación con radio ADN.

Por otra parte, el ex directivo, crítico de la gestión del otrora mandamás estudiantil Michael Clark, profundizó en sus cuestionamientos y apuntó que "lo que se ha hecho con los valores de la casa de estudio, con los valores de este club y los valores del hincha, es brutal. Se nos ha mentido descaradamente. Hemos escuchado aclaraciones como compré con mi patrimonio . Mentira, no era tu patrimonio, te lo prestó Sportscap. Esto es brutal, es doloroso, a mí me duele el alma".

Sobre la gestión de la actual presidenta Cecilia Pérez, afirmó que la dirigenta "es una extraordinaria política. Es política pura, si los hechos están a la vista.Yo siento una vergüenza profunda de lo que está viviendo toda la hinchada. Se disfrazan los temas, han dilatado lo que más han podido, pero es imposible tapar el sol con un dedo".

Con respecto a los rumores sobre la construcción de un estadio para la U, Pavez sostuvo que "mi nivel de fanatismo es absoluto, yo con los posibles terrenos voy a verlos y me vuelvo loco, pero no puede ser una moneda de cambio. El estadio va a ser la fuente de mayor generación de ingresos y si le van a meter deuda, nos van a secuestrar el club para siempre".

Por último, remarcó que "si el estadio va a quedar a nombre de la universidad, de los hinchas y de la estructura de Azul Azul, perfecto, pero si se va a hacer con una inmobiliaria para que se queden los mismos eternamente y secuestren al club, es muy delicado y la gente no entiende eso. Se juega con la ilusión".