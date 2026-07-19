Futbolista de Cobreloa detalló peripecias para no infringir ley de extranjería

Futbol, Cobreloa vs La Serena, Fecha 6, Copa Chile 2026. El jugador de Cobreloa Facundo Velazco controla el balon durante el partido de Copa Chile contra La Serena disputado en el estadio Zorro del Desierto, Calama 12/07/2026 Pedro - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Más de 100 jugadores extranjeros no tienen regularizadas sus visas de trabajo

Más de cien futbolistas extranjeros se encuentran en Chile trabajando sin visa y uno de los jugadores de Cobreloa narró lo que ha tenido que hacer para no infringir la ley de extranjería.

Fue el Sindicato de Futbolistas Profesionales, SIFUP, el que dio a conocer esta situación y lo poco que han hecho algunos clubes para regularizar esta situación que afecta a 114 de los 267 deportistas inscritos en nuestro país.

El volante de los loínos Facundo Velazco, que en 2025 defendió a San Marcos de Arica, narró que allí "como la frontera estaba cerca, debía salir cada 90 días con mi familia o si no me cobraban multa .

No sólo salir periódicamente eran dificultades que debía vivir el futbolista, según narró en su conversación con En La Línea Deportes, porque el tema de su salario también estaba sujeto a variados ajustes. "Recién el mes pasado pude abrir una cuenta bancaria y poder recibir el sueldo a través de ella. Los primeros meses acá era todo pago en efectivo o cheque, y se hace más complicado para recibir o enviar dinero. Debes estar en alerta todo el tiempo .

Actualmente, Velazco tiene una visa de turista por dos años, y a pesar de las dificultades que ha vivido, desea seguir en Chile: "Ojalá me quede por mucho tiempo, pues estoy muy cómodo. Si bien uno extraña sus raíces y su tierra, es un lugar y un equipo donde me han recibido muy bien, aunque estoy lejos de mi familia .

El jugador finalmente destacó las acciones que está realizando el SIFUP, que se reunió en los últimos días con las autoridades de migraciones para encontrar una solución a esta problemática.