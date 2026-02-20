Chile.- Gabriel Arias eligió a Claudio Bravo como mejor arquero de Sudamérica

Archivo - Chile.- "Bravo fue uno de los mejores porteros sudamericanos que vi en España" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Feb. (ATON) -

El portero de Newells´s participó de una dinámica en la cual tuvo que elegir al mejor portero de cada país del continente y no dudó en inclinarse por el bicampeón de América con la Roja.

Claudio Bravo se retiró del fútbol profesional en 2024, pero el histórico ex arquero de la Selección chilena dejó un legado imborrable siendo multicampeón con la Roja y los diversos clubes que defendió en su carrera.

Por eso, el otrora capitán del combinado nacional es considerado por muchos como el mejor arquero de Sudamérica. Uno de ellos es Gabriel Arias, quien no dudó en elegir al bicampeón de América con la Roja.

En un video para el Instagram del creador de contenido Ezzequiel, el actual golero de Newells´s Old Boys tuvo que seleccionar los mejores arqueros que vio de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Bolivia.

En la publicación, Arias fue eliminando nombres hasta quedarse con un solo guardameta y se inclinó por Bravo en desmedro del colombiano David Ospina.