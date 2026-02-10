Gabriel Castellón: "No podemos seguir perdiendo puntos"

Futbol, Huachipato vs Universidad de Chile Segunda fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Universidad de Chile Gabriel Castellon es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 10 Feb. (ATON) -

El portero de Universidad de Chile se refirió al mal comienzo del cuadro azul en el Campeonato Nacional, donde tras dos fechas todavía no conoce la victoria.

Nada de bien arrancó el Campeonato Nacional 2026 para Universidad de Chile, pues el cuadro azul suma un empate y una derrota, por lo que todavía no conoce la victoria en el certamen.

Frente a este panorama, Gabriel Castellón, arquero del cuadro azul, aseguró que el equipo tiene la urgencia de comenzar a ganar para no ceder terreno en la tabla de posiciones.

En conferencia de prensa, el guardameta aseguró que "La presión siempre está, porque estamos representando al club más grande de Chile. Y la verdad más que presión, está la necesidad de sumar de a tres. Los objetivos los tenemos claros y no podemos seguir perdiendo puntos para poder escalar puestos en la tabla", reconoció el golero en la conferencia de prensa de este martes.

Consultado sobre si existen "fantasmas" respecto al proceso anterior liderado por Gustavo Álvarez, el guardameta sostuvo: "No sé si hay fantasmas, pero claramente no es el inicio que queríamos por lo hecho el año pasado. En el primer partido con Audax tuvimos que cambiar muchas cosas, con Huachipato el partido pasó por detalles. Y es difícil comparar, porque es un nuevo cuerpo técnico, con nuevos compañeros y que el equipo comience a funcionar".

Sobre la adaptación al técnico Francisco Meneghini, comentó: "Cuando uno empieza un nuevo proceso, siempre hay ideas distintas. Él plantea las cosas y nosotros tomamos las decisiones. Nos falta quizás acoplarnos entre nosotros".

En otro tema, Castellón también se refirió a los recientes hechos de violencia y las posibles castigos que podría recibir el club: "Ojalá no hayan sanciones graves, el club hizo lo que estaba a la mano. Siento que la violencia no debe estar en los estadios, nosotros como jugadores queremos que el estadio esté lleno".

Por último, el cancerbero anticipó el duelo del viernes ante Palestino: "Hace rato viene bien, ellos también se están acoplando. Han tenido el mismo inicio que nosotros, pero sí es un rival muy difícil y además ellos se hacen fuertes en la cancha de ellos".