Gabriel Castellón y nueva derrota de la U: "Ya es responsabilidad de nosotros"

Futbol, Palestino vs Universidad de Chile Fecha 3, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Gabriel Castellon, es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Municipal de La Cisterna en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 25 Mar. (ATON) -

El portero de los azules realizó una autocrítica y aseguró que los jugadores fueron los responsables del nuevo tropiezo, esta vez ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

La era de Fernando Gago como nuevo entrenador de Universidad de Chile no comenzó bien. El cuadro azul cayó el martes por 1-0 como local ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Tras el cotejo, el portero Gabriel Castellón manifestó toda su amargura por la derrota ante el elenco "cementero" y realizó una autocrítica, al asegurar que los jugadores fueron los responsables del nuevo tropiezo.

"Nos duele, ya es responsabilidad de nosotros. Tratamos de hacer lo mejor, tuvimos ocasiones y no pudimos marcar. Ellos marcaron la diferencia con la ocasión que se crearon y mantuvieron su orden", expresó el golero.

Sobre las instrucciones del nuevo adiestrador, sostuvo: "Lo que hizo fue tratar de darnos cuatro o cinco cosas, detalles para mejorar, porque había muy poco tiempo para entrenar aquello. Tratamos de terminar mejor las jugadas, pero nos faltó hacer más daño. Se nota un poco de lo que quiere el profe: un equipo protagonista, que mantenga al equipo rival en su campo. Tenemos que mejorar el último pase, quizás darle más intensidad a los pases".

Por último, Castellón lamentó la nueva lesión que sufrió su compañero Juan Martín Lucero ante los caleranos: "Es lamentable, porque él es muy importante para nosotros. Son jugadores de jerarquía y siempre necesitamos que estén todos disponibles. Uno nunca espera que un compañero se lesione. Es fome la situación que está viviendo".