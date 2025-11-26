Gabriel Suazo "se rompe" en el Sevilla y será baja en el derbi ante el Betis

Archivo - Futbol, Chile vs Bolivia. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Gabriel Suazo es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Bolivia disputado e - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Nov. (ATON) -

El lateral chileno sufrió una lesión tras la derrota del lunes ante el Espanyol, por lo que se perderá el clásico del domingo ante el equipo de Manuel Pellegrini.

Duro golpe para Gabriel Suazo y el Sevilla. El lateral chileno se perderá el clásico del domingo ante el Betis de Manuel Pellegrini.

La prensa local dio a conocer que el seleccionado nacional sufrió una lesión tras la derrota del lunes del cuadro andaluz ante el Espanyol.

"Gabriel Suazo también se rompe", publicó Estadio Deportivo, mientras que el Diario de Sevilla sostuvo: "Suazo, la inesperada baja en el derbi".

En tanto, después el parte médico del club detalló: "Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El chileno queda pendiente de evolución".

Estadio Deportivo añadió que "como suele ser habitual, la entidad no se moja sobre el grado de afectación o los posibles plazos; pero los especialistas consultados por Estadio Deportivo explican que serían 10-15 días de baja para grado uno, en torno al mes en grado dos (rotura parcial) y por encima de dos meses en grado tres (rotura completa)".

"El internacional chileno no pudo ser inscrito por el Sevilla FC hasta la jornada 3; pero ya supera de manera holgada los 1.000 minutos de juego. Con su selección, donde es capitán y titular intocable, ha disputado 450 minutos en los cinco partidos en las ventanas de septiembre, octubre y noviembre; mientras que con su equipo ha completado los 90' en 10 de las 11 citas de LaLiga EA Sports. Ni siquiera tuvo descanso en Copa del Rey, donde acabó disputando la última media hora en el choque ante el CD Toledo. Su físico, que parecía inagotable, ha dicho basta tras el duelo ante el Espanyol", agregó.

El medio añadió que "con Gabriel Suazo no sólo pierde a un titular, se queda sin el único lateral izquierdo específico que hay en la plantilla de esta temporada".