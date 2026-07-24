Gago anunció el regreso de dos referentes para el duelo con Audax Italiano

Archivo - Chile.- Fernando Gago fue dado de alta y continuará recuperación en su domicilio - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 Jul. (ATON) -

El entrenador de Universidad de Chile aseguró que tanto Charles Aránguiz como Eduardo Vargas dejaron atrás los problemas físicos que los aquejaron en las últimas semanas. Además, reveló el plan que tienen tras la lesión de Elías Rojas.

Universidad de Chile ultima los últimos detalles para el partido de este domingo ante Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera y en conferencia de prensa, el técnico Fernando Gago entregó una importante novedad con respecto a la citación.

En la instancia, el argentino reveló que tanto Charles Aránguiz como Eduardo Vargas, referentes y titulares del conjunto laico, dejaron atrás sus problemas físicos y podrían sumar minutos en el choque con los itálicos.

"Charles y Eduardo sí, van a estar en consideración para estar convocados", anticipó el adiestrador trasandino, quien actualizó el estado del lesionado Matías Zaldivia.

Con respecto a este último, "Pintita" aseguró que "está en el proceso final, quedan los últimos días para tratar de soltarlo como queremos. Ponerlo bien físicamente para que pueda sostener todos los partidos".

Asimismo, el ex futbolista de Boca Juniors y Real Madrid dio a conocer el estado actual del delantero Octavio Rivero, quien ha estado varios meses alejado de las canchas tras someterse a una operación a inicios de abril.

"Ya está en los procesos finales de su recuperación y vamos a necesitar ponerlo bien desde el lado físico y futbolístico para encontrar su mejor versión cuando regrese a jugar", detalló el DT.

Por otra parte, el entrenador explicó el plan de la U ante la reciente lesión del joven Elías Rojas. "También hay chicos del club y mañana (domingo) va a ir convocado un chico del club, que ustedes todavía no lo saben. (...) Veremos las opciones que están disponibles (en el mercado). Ver qué jugador sumar, porque Elías tiene 2 meses y medio, tres de lesión. Por ahí traer un jugador por dos meses no es necesario si no es una prioridad", precisó

Finalmente, pensando precisamente en nuevo refuerzos tras la contratación de Gonzalo Reyna, Gago afirmó que "estamos trabajando constantemente con Manuel (Mayo, director deportivo) todos los días, tratando de buscar las mejores opciones, de ver qué podemos lograr para mejorar el plantel y para que el club tenga el día de mañana, como en el caso de Gonzalo, una proyección. (...) Por ahí tenemos diferencias, en algunas cosas estamos de acuerdo, pero en la parte deportiva buscamos las mejores opciones".