Gago habló del allanamiento al CDA, posible retiro de Díaz y opción de Alexis

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 8 May. (ATON) -

El técnico de Universidad de Chile abordó varios temas en la conferencia de prensa de este viernes previo al duelo del domingo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Si alguien faltaba que se refiriera al allanamiento que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) a comienzos de semana en el Centro Deportivo Azul de Universidad de Chile -por la situación legal de Michael Clark, ex presidente de la U-, ese era el técnico Fernando Gago.

Por eso, el estratego argentino fue consultado sobre el tema, y al igual que lo manifestó el jueves el defensa Matías Zaldivia, se desligó.

"Hay temas legales que son del club y los soluciona el club. Nosotros estamos dedicados a lo deportivo. Hay gente que está trabajando para eso y nosotros trabajamos para lo que nos corresponde, que es la parte deportiva", aclaró el adiestrador.

Además, consultado por el posible retiro de un referente como Marcelo Díaz al término de año tras finalizar su contrato con la U, el DT respondió: "Yo me retiré a los 34 años, así que Marcelo tiene más recorrido que yo. Pero son cosas muy personales. Lo que sí, nosotros buscamos la mejor versión de cada futbolista, independientemente de la edad".

De paso, confirmó que el experimentado volante no será convocado para el duelo de este domingo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga: "No tiene ninguna lesión muscular, pero prefiero que se ponga bien desde lo físico para que esté disponible lo más rápido posible".

Sobre el cotejo ante el elenco "cementeros" en el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán, sostuvo: "Siempre es distinto jugar en una cancha sintética. El campo que es más rápido. Obviamente, puede haber algunas cargas o algo distinto a lo que se entrena en pasto natural, pero nos tenemos que adaptar y tratar de hacer el mejor partido".

Por último, sobre la opción de que el club concrete el fichaje de Alexis Sánchez de cara al segundo semestre, Gago comentó: "Lo dije hace unas semanas, el tema refuerzos y salidas voy a esperar para hablar por respeto a los futbolistas. No se discute nunca un nombre como Alexis, pero creemos que todavía no es necesario hablar con una competición jugando".