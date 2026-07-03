Gago y los jóvenes de la U: "Son importantes, pero necesitan estar preparados"

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 6, Copa de la Liga 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo D contra Audax Italiano disputado en el estadio Nacional - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El técnico del cuadro azul anticipó la visita del domingo a Santiago Wanderers por Copa Chile y manifestó su confianza en los jugadores más jóvenes, pese al irregular nivel del equipo en el certamen.

Universidad de Chile visitará este domingo a Santiago Wanderers en Valparaíso en busca de dejar atrás la derrota sufrida el miércoles ante su "bestia negra" Unión La Calera en el Estadio Nacional.

Este viernes el técnico del cuadro azul, Fernando Gago, anticipó el cotejo ante los caturros y en conferencia de prensa expresó: "Es un partido importante para nuestras aspiraciones de tener la identidad de juego que buscamos. El último partido no me fui tan conforme en algunos aspectos. A partir de eso trabajamos el partido que viene, ante un rival que intenta, que juega bien".

Sobre los jugadores jóvenes del conjunto estudiantil, el DT argentino sostuvo: "Me encanta que tengan la ambición de estar en el primer equipo. Todo es positivo, independiente de donde se juega, buscamos tener el mayor plantel competitivo posible".

"Pasa por la personalidad de cada futbolista y la vida de cada uno. Se pueden dar consejos, experiencias vividas, pero los chicos tienen que vivir su camino, disfrutarlo, que tienen que equivocarse mucho y así van a aprender mucho más. Es el proceso de formación y sostener la conducta en el tiempo, ser responsable y agradecido con la profesión. Después están las condiciones futbolísticas de cada uno y cómo se afrontan el montón de cosas que les van a ocurrir", añadió.

Por último, Gago agregó: "Es importante que los chicos tengan minutos porque es el patrimonio del club y hay que llevarlo a una valorización económica. Soy un convencido del proyecto con los jovenes, de su sentido de pertenencia. Los jóvenes son importantes, pero necesitan estar preparados, y no es una cuestión solo futbolística, sino física, la alimentación, los tiempos de maduración. Hay que entender eso y también está la intuición del entrenador para ver si juegan o no. Los jóvenes ayudan, tienen energía. Eso genera ilusión en el equipo".