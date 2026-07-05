Gago reconoce que traeran los tres fichajes que les permite el reglamento

Futbol, Santiago Wanderers vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa Chile 2026 El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, es fotografiado, durante el partido de Copa Chile, contra Santiago Wanderers, disputado en el estadio Elias Figueroa Brander - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El entrenador de la U se mostró muy conforme por recuperar el liderato en la Copa Chile y apuntan a formar un plantel competitivo para el segundo semestre

La Universidad de Chile sonríe luego del triunfo 3-2 sobre Santiago Wanderers que le permitió recuperar el liderato del grupo D, y pensar de forma más tranquila para el segundo semestre, donde reforzarán el plantel, según apuntó su entrenador Fernando Gago.

El técnico, luego de la victoria, reconoció que era importante cerrar con un triunfo antes de la intertemporada: "Sabíamos que necesitábamos ganar para ponernos primeros y también para terminar bien estos días de descanso. Creo que hoy lo hicimos bien. Después, en el segundo tiempo, nos quedamos un poquito, nos faltó tener un poco más de circulación".

El plantel azul tendrá una semana de descanso y regresará a las prácticas el lunes 13 de julio de cara al segundo semestre, donde desean mejorar el rendimiento que de momento los tiene en el tercer lugar, a doce puntos del líder Colo-Colo, y para ello buscan reforzar el plantel.

Gago, sin entregar más detalles, apunta que llegarán los tres fichajes que les permite el reglamento: "Sí, ya lo respondí varias veces, porque vamos a tratar de buscar el mejor plantel posible para lo que viene en la segunda temporada".

La U ya cuenta para el resto de la temporada con el extremo argentino Gonzalo Reyna, que pertenece a Racing, y llega por un año en un préstamo sin cargos, pero con una millonaria cláusula de compra de 1,5 millones de dólares por el 50 por ciento de su carta.

Los otros puestos que buscan los universitarios son un delantero y un defensa, que esperan tenerlos a disposición cuando inicie la segunda rueda el domingo 26 de julio, cuando visiten a Audax Italiano.