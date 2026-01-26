Galani y rumores sobre eventual salida de Coquimbo: "No hubo nada concreto"

Futbol, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido. Final Supercopa 2026. El jugador de Universidad Catolica Jhojan Valencia, izquierda, disputa el balon con Sebastian Galani de Coquimbo Unido durante la final de la Supercopa realizada en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El volante del cuadro "pirata" resaltó el triunfo ante Universidad Católica para conquistar el título de la Supercopa y se refirió a los rumores sobre las chances que tuvo para dejar el club tras ganar el Campeonato Nacional 2025.

Coquimbo Unido se quedó con el título de la Supercopa al vencer en la final a Universidad Católica mediante lanzamientos penales.

Sebastián Galani, una de las figuras del cuadro "pirata", resaltó la victoria ante los cruzados, aunque aclaró: "No es el objetivo principal del año, pero es sumar un título más para el club, así que contentos".

Además, el volante destacó la racha frente al conjunto de la franja, con quienes no pierden en duelos oficiales desde 2023: "Tenemos una base de jugadores hace tres años, es el trabajo más que nada. Católica es un rival difícil, pero nosotros lo vemos de igual a igual".

Por último, el mediocampista se refirió a la supuesta opción de dejar el cuadro "pirata" para partir al Querétaro de México: "Hubo bastantes rumores, no todos fueron verdad. Este fue falso, no hubo nada concreto".