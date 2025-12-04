Tras ganar la Libertadores, Pulgar y Flamengo conquistaron el Brasileirao

Chile.- "Estuve lesionado, no tuve tiempo para ir a la Roja y Flamengo me necesitaba" - DiaEsportivo/Photosport

Santiago 4 Dic. (ATON) -

El volante chileno fue titular y estuvo todo el partido en el triunfo ante el Ceará, resultado que les permitió sellar el título del torneo local.

Erick Pulgar vive su mejor momento con el Flamengo. Es que a días de consagrarse campeón de la Copa Libertadores, el volante chileno y el cuadro carioca sumaron un nuevo título, esta vez en el Brasileirao.

El "Mengao" derrotó el miércoles por 1-0 al Ceará para sellar la corona, en un partido donde el mediocampista nacional fue titular y estuvo los noventa minutos en el campo.

El equipo del antofagastino se impuso gracias al solitario gol de Samuel Lino en el primer tiempo del cotejo, a los 37 minutos.

Con esto, el Flamengo llegó a 78 puntos en la competencia, cinco más que el Palmeiras, cuando falta solamente una fecha para el término del certamen.

En tanto, Pulgar conquistó su primer Brasileirao y el séptimo trofeo en el club de Río de Janeiro, tras ganar dos veces el Campeonato Carioca, una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil y dos Libertadores.