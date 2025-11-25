Tras ganar el M15 de Santiago, Daniel Núñez logró su 1° triunfo en challengers

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El jugador de Chile Daniel Nunez regresa la pelota frente a Louis Van Herck de Luxemburgo durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 25 Nov. (ATON) -

El nacional debutó este martes en el Challenger de Temuco con una remontada victoria ante el qualy brasileño Wilson Leite.

Daniel Núñez (825° del ranking ATP) sigue haciendo historia en su carrera. Es que después de conquistar el domingo su primer título como profesional en el M15 de Santiago, y convertirse en el primer chileno en coronarse en un torneo de esa categoría en el país tras ocho años, ahora desbloqueó otro registro.

El criollo logró en Temuco su primer triunfo en un cuadro principal de un torneo challenger, al debutar este martes con victoria ante el qualy brasileño Wilson Leite (809°).

El rancagüino remontó y fue de menos a más para vencer a su rival por parciales de 3-6, 6-2 y 6-1, tras una hora y 53 minutos de partido.

Con esto, Núñez sumó su sexto triunfo consecutivo y está escalando de momento al casillero 658 en el ranking en vivo, su mejor ubicación histórica.

En octavos de final tendrá, eso sí, un duro desafío, al enfrentar al argentino Federico Agustín Gómez (250°), quien eliminó al brasileño Pedro Boscardin Dias (271°), octavo cabeza de serie, por parciales de 6-3 y 6-4.

Consignar que Núñez es el único chileno que sigue en carrera en el cuadro principal del Challenger de Temuco, debido a que más temprano Diego Jarry (sin ranking), hermano menor de Nicolás, cayó en su debut en el main draw ante el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (217°), quinto sembrado por 6-4 y 7-6 (4) y Benjamín Torrealba (901°) se inclinó ante el argentino Facundo Díaz Acosta (221°), cuarto cabeza de serie, por 6-2 y 6-1.