"Ganaríamos el Mundial": Vidal armó su oncena ideal con sudamericanos

Futbol, Deportes La Serena vs Colo Colo. Fecha 14, Liga de primera 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal, es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio La Portada en La Serena, Chile. 30/05/2026 Alejandro Pizarro - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El volante de Colo Colo e histórico de la Selección chilena publicó en redes sociales su equipo para la cita planetaria.

Este jueves se dará inicio al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que muchos ya comenzaron a palpitar lo que será la cita planetaria.

Uno de ellos fue Arturo Vidal, histórico y bicampeón de América con la Selección chilena, quien armó su oncena ideal de sudamericanos para esta Copa del Mundo.

El volante de Colo Colo elaboró su equipo ideal y lo publicó en sus redes sociales. En su elenco, el "King" incluyó a cinco argentinos, como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Además, eligió a colombianos como Daniel Muñoz, James Rodríguez y Luis Díaz.

La oncena ideal que elaboró Vidal, para una dinámica de Jugabet, es la siguiente:

Arco: Emiliano Martínez (Argentina).

Defensa: Daniel Muñoz (Colombia), Ronald Araujo (Uruguay), Cristian Romero (Argentina) y Piero Hincapié (Ecuador).

Mediocampo: Alexis Mac Allister (Argentina), Federico Valverde (Uruguay) y James Rodríguez (Colombia).

Delantera: Luis Díaz (Colombia), Lionel Messi (Argentina) y Julián Álvarez (Argentina).

Tras su elección, el chileno fue tajante al asegurar: "Con este once ganaría el Mundial". Además, sobre la ausencia de una leyenda como Neymar, el mediocampista albo explicó: "Lo grabamos (el video) cuando Neymar no estaba convocado, si no, va fijo".