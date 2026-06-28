La U ganó y es líder de su grupo de la Copa Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Union San Felipe Fecha 4, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Bianneider Tamayo, izquierda, disputa el balon con el defensa de Union San Felipe durante un partido de Copa Chile realizado en el estadio - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jun. (ATON) -

Los Azules con un equipo lleno de bajas obligadas se impuso a Unión San Felipe

La U, que llegó con un equipo con muchas variantes obligadas, le ganó como local a San Felipe y alcanzó el liderato del grupo D de la Copa Chile.

Los Azules llegaron a este compromiso con el antecedente de haber igualado con Unión La Calera a tres, luego de ir perdiendo 3-1, y con varias bajas sensibles.

El equipo universitario demoró en entrar en un funcionamiento que preocupara a su adversario. Recién a los 24' desde la izquierda, Agustín Arce gestó una jugada que dio en la parte externa de la red del golero Leandro Cañete.

Un minuto después, el propio Arce habilitó a Ignacio Vásquez, que ganó en velocidad y fue manoteado por Kevin Vásquez. El delantero de la U cayó y pidieron penal, que perfectamente pudo ser sancionado, pero el árbitro Mario Salvo desestimó los alegatos.

Aunque la defensa aconcagüina cerraba los espacios, Juan Martín Lucero encontró el espacio justo para abrir el marcador a los 40'. Luego de la habilitación de Javier Altamirano, el Gato recibió, giró y, antes de caer, sacó un remate que se metió junto al poste izquierdo de Cañete.

Una vez reiniciadas las acciones tras el entretiempo, de inmediato hubo otra precisa habilitación, ahora de Lucero, que dejó sólo a Arce. 2-0 para la U, que empezó a dominar el partido de una forma incontrarrestable.

Universidad de Chile no se detuvo y si el resultado no fue más abultado se debió a Leandro Cañete, que privó a los Azules de una nueva conquista.

Este triunfo de la U los dejó como punteros con siete puntos, uno más que su rival de este domingo y, luego de la eliminación de la Copa de la Liga, ve en este torneo una opción de levantar un trofeo y llegar a un torneo internacional.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales (77 Diego Vargas), Lucas Barrera (46 Israel Poblete), Agustín Arce, Elías Rojas (64 Marcelo Díaz), Javier Altamirano (73 Andrés Bolaño), Ignacio Vásquez, Juan Martín Lucero (64 Vicente Ramírez). DT: Fabricio Coloccini.

Unión San Felipe: Leandro Cañete, Diego Pereira, Kevin Serrano, Martín Ramírez, Valentín Perales, Gonzalo Jara (57 Franco Lobos), Luis García, Mariano Galleguillos (84' Facundo Mera), Raimundo Díaz (57 Axel León), Agustín Fontana (71 Patricio Muñoz), Bairo Riveros (57 Benjamín Aravena). DT: Juan José Luvera.

Estadio Nacional (11.101 espectadores)

Goles: 40 Juan Martín Lucero 1-0; 46 Agustí n Arce 2-0

Árbitro: Mario Salvo