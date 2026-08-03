Garay y su arbitraje en el Canadá-Qatar del Mundial: "Me tocó la del chileno"

Archivo - Chile.- Cristian Garay dirá presente en un partidazo del Mundial - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El juez nacional recordó el único partido que le tocó dirigir durante la cita planetaria que se desarrolló en Norteamérica, duelo que estuvo marcado por dos expulsiones y la fractura de Ismaël Koné.

Pese a que la Selección chilena no clasificó al Mundial 2026 que se disputó en Norteamérica, nuestro país igualmente dijo presente en la cita planetaria en el referato con Cristian Garay.

El juez nacional debutó en una Copa del Mundo al dirigir el partido donde Canadá goleó a Qatar, cotejo que recordó en conversación con Las Ultimas Noticias.

"Un árbitro siempre espera pasar inadvertido, pero me tocó justo un partido con una goleada inusual, dos expulsados y un fracturado. La del chileno, jajajá", rememoró el criollo.

Además, explicó una de las acciones más complejas, como fue la falta que terminó con la fractura del canadiense Ismael Koné, donde Garay inicialmente mostró tarjeta amarilla, pero cambió su decisión tras conocer la gravedad de la lesión. "Llamé al VAR para decirles que cambiaba la tarjeta por las consecuencias que provocó la falta y ellos me apoyaron", sostuvo.

Consignar que después de ese partido, el réferi nacional cumplió funciones como cuarto árbitro en otros dos encuentros de la cita planetaria.

"Dirigí un partido y en otros dos fui cuarto juez. No es mucho, pero tampoco es poco", concluyó Garay.