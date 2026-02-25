García y eliminación de Huachipato en la Libertadores: "Deja lecciones grandes"

Futbol, Huachipato vs Carabobo Segunda fase, Copa Libertadores 2026. El entrenador de Huachipato Jaime Garcia es fotografiado durante el partido clasificatorio contra Carabobo disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 24/02/2026 Eduardo - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 25 Feb. (ATON) -

El técnico del cuadro acerero lamentó la derrota sufrida ante Carabobo de Venezuela en Talcahuano, pero enfatizó que deben volver a poner el foco en lo que viene.

Huachipato le dijo tempranamente adiós a la Copa Libertadores 2026. El cuadro acerero cayó el martes por 2-1 frente a Carabobo de Venezuela en el estadio CAP de Talcahuano, resultado que sentenció su eliminación en la Fase 2 del torneo continental.

Tras el cotejo, el técnico del conjunto siderúrgico, Jaime García, aseguró que aprendió "lecciones" con la derrota sufrida ante el elenco llanero.

"Tratamos por todos lados, ellos lo trabajaron bien, cerraron cuando tenían que cerrar y nos costó. Deja lecciones grandes esto y hay que dar vuelta esto muy rápido", expresó el DT.

"Tengo que levantar un grupo entero, entonces estoy para analizar, para ver qué podemos seguir corrigiendo y ya está. Felicitar a Carabobo, porque no es fácil tampoco venir a jugarnos acá", añadió.

De todas formas, el adiestrador enfatizó que deben volver a poner el foco en lo que viene: "Este partido ya quedó, ya se fue la Copa, estamos con una tristeza tremenda, pero hasta hoy. El grupo está muy enfocado en lo que quiere. Se perdió, es lamentable, pero esto es rápido y tengo que tratar que no les afecte".