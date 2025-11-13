Garin avanzó a cuartos del Challenger Montevideo y ya roza su regreso al top 100

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El jugador de Chile Cristian Garin celebra el punto frente a Aaron Gil Grarcia de Luxemburgo, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

Solamente un triunfo. Eso es lo que separa a Cristian Garin (105° del mundo) para sellar su anhelado regreso al top 100 del ranking ATP. Es que el tenista chileno avanzó a lis cuartos de final del Challenger de Montevideo, en Uruguay, y necesita una victoria para hacer su retorno a la elite.

El "Tanque", quinto cabeza de serie del certamen charrúa, derrotó este jueves al argentino Alex Barrena (176°) por parciales de 6-2 y 64, tras una hora y 21 minutos de un partido que le costó cerrarlo en el segundo set.

En el primer set el nacional quebró en el cuarto game y luego se puso 4-1 arriba. Después, consiguió otra ruptura en el octavo juego para sellar la manga.

En el segundo episodio el nacido en Arica quebró de entrada en el segundo game. Sin embargo, entregó su saque en el siguiente tras un pésimo turno. Y si bien rompió el servicio del rival otra vez en el sexto juego, volvió a regalar el suyo en el siguiente después de estar 40-15. Al final, "Gago" sentenció la victoria tras otra ruptura en el décimo juego y en su sexto match point.

Con esto, Garin quedó rozando el regreso al top 100, pues quedó ubicado de momento en el casillero 101 en el ranking en vivo.

En busca del objetivo, el chileno enfrentará este viernes al promisorio paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (169°), quien más temprano eliminó al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (200°) por parciales de 2-6, 6-3 y 6-4. Ante el guaraní, se enfrentó dos veces hace unas semanas, con triunfo en Antofagasta y derrota por retiro en Curitiba.

Consignar que Tomás Barrios (111°) también se podría sumar al "Tanque" en cuartos en Montevideo si es que gana más tarde al invitado local charrúa Franco Roncadelli (366°).