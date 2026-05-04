Garin y Barrios debutaron con sendos triunfos en qualy del Masters 1000 de Roma

Chile.- Garin debutó con triunfo en main draw de Montecarlo y desafiará al 3 del mundo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 4 May. (ATON) -

Mientras "Gago" aplastó al tunecino Moez Echargüi, el chillanejo se impuso al promisorio invitado local italiano Jacopo Vasami. Con esto, ambos quedaron a una victoria de acompañar a su compatriota Alejandro Tabilo en el cuadro principal del Foro Itálico.

Jornada redonda la de este lunes para el tenis chileno en el inicio de la qualy del Masters 1000 de Roma. Es que tanto Cristian Garin (104° del ranking ATP) como Tomás Barrios (134°) debutaron con sendos triunfos para quedar a una victoria de acompañar en el cuadro principal a su compatriota Alejandro Tabilo (35°).

Garin, primer sembrado de la etapa clasificatoria, aplastó al tunecino Moez Echargüi (140°), a quien había derrotado la semana pasada en la primera ronda del Challenger de Cagliari. A diferencia de ese festejo, donde tuvo que remontar un complicado partido, esta vez el Tanque le pasó por encima y se impuso por un categórico marcador de 6-0 y 6-2, tras una hora y 22 minutos.

La segunda raqueta nacional salió con todo y en el primer set arrolló a su rival para dejarlo en blanco y salvar los dos puntos de quiebre que tuvo en contra en el segundo game, mientras que en el segundo episodio quebró en el tercer y séptimo juego y salvó una bola de break con su turno en el sexto.

En segunda ronda, "Gago" enfrentará al ganador de la llave entre el serbio Dusan Lajovic (132°) y el británico Jan Choinski (122°), 20° sembrado.

En tanto, Barrios derrotó al promisorio e invitado local italiano Jacopo Vasami (464°) por parciales de 6-3 y 6-4, tras una hora y 26 minutos de un duelo donde en la primera manga quebró en el primer y noveno game, mientras que en el segundo capítulo consiguió la ruptura en el décimo juego, tras una doble falta, para sentenciar la victoria.

Ahora, en segunda ronda el chillanejo espera al vencedor de la llave entre el español Daniel Mérida (86°), décimo cabeza de serie, y el estadounidense Mackenzie McDonald (129°).