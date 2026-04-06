Garin debutó con triunfo en main draw de Montecarlo y desafiará al 3 del mundo

Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez El tenista Crisitan Garin de Chile celebra el punto en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Abr. (ATON) -

Tras superar con autoridad la qualy, el chileno derrotó este lunes en dos sets al lucky loser italiano Matteo Arnaldi para avanzar a la segunda ronda, donde chocará con el Alemán Alexander Zverev.

Tremendo el nivel que está mostrando Cristian Garin (109° del ranking ATP) en el Masters 1000 de Montecarlo. Es que tras superar con autoridad la qualy, el tenista chileno debutó con un gran triunfo en el cuadro principal del prestigioso torneo monegasco.

El "Tanque" derrotó este lunes al lucky loser italiano Matteo Araldi (107°) por parciales de 6-2 y 6-4, tras una hora y 28 minutos de un partido donde exhibió un nivel que hace recordar sus mejores momentos que lo llevaron a ser 17 del planeta en 2021.

El primer set fue casi brillante el de "Gago", porque quebró de entrada en el primer game, y si bien entregó de inmediato su servicio, en el siguiente volvió a romper el envío de su rival. Después volvió a quebrar en el séptimo juego y selló el parcial con su turno en el octavo en su tercer set point.

El segundo episodio fue complicado para el nacido de Arica, porque sufrió una ruptura en el segundo game, aunque quebró en el siguiente para emparejar las acciones. Luego rompió el saque del italiano en el séptimo, pero entregó su envío en el siguiente. Sin embargo, en el noveno volvió a quebrar y sentenció la victoria con frialdad en el noveno.

Con este triunfo, Garin dará un buen salto en el ranking, pues está escalando al casillero 82 en el ranking en vivo. Además, volvió a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, tras 2021 y donde alcanzó en esa ocasión los octavos de final.

Eso sí, ahora tendrá un durísimo desafío, pues chocará con el alemán Alexander Zverev, 3 del planeta y quien quedó libre por ser el tercer cabeza de serie. De todas formas, al germano lo ha derrotado dos veces, ambas en Múnich, en 2019 y 2024.