Garin dejó escapar de manera increíble el triunfo ante Zverev en Montecarlo

Chile.- Tabilo se mantuvo y Garin salió del top 100 en el ranking ATP - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Abr. (ATON) -

El chileno estuvo 4-0 y 5-3 sacando para partido en el tercer set, pero de manera impresionante perdió cinco games consecutivos para sentenciar su derrota ante el 3 del mundo por la segunda ronda del Masters 1000 monegasco.

Cuesta creer y digerir lo de Cristian Garin (109°) en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. El chileno pasó de estar muy cerca de dar el batacazo a sufrir una derrota impresionante frente al 3 del planeta, el alemán Alexander Zverev.

El "Tanque" dejó escapar una ventaja de 4-0, con doble quiebre, y después un 5-3, con saque para partido, ante el germano y terminó perdiendo de manera increíble cinco games consecutivos para despedirse del prestigioso torneo monegasco, donde entró al cuadro principal tras superar la qualy. Fue un doloroso marcador de 4-6, 6-4 y 7-5 para "Sascha", luego de dos horas y 50 minutos de un drámatico partido.

En el inicio del primer set, el nacional desperdició dos puntos de quiebre en el segundo game. Después ambos jugadores fueron manteniendo sus servicios con algunas dificultades. Y cuando parecía que la manga ya entraba a un tiebreak, "Gago" quebró en el décimo para tomar ventaja.

El segundo episodio fue raro. El nacido en Arica entregó por primera vez su servicio en el partido en el tercer game. Y si bien quebró en el sexto juego, en el siguiente volvió a ceder su turno y después Zverev selló la manga en el décimo con solvencia con su envío.

En el tercer y último capítulo fue de locos. El "Tanque" entró con todo y con dos rompimientos se puso 4-0 arriba. Sin embargo, entregó su saque en el quinto game y en el siguiente desaprovechó un punto de break. Después llegó a sacar 5-3, pero no pudo abrochar y en el undécimo otra vez cedió su envío de manera increíble. El siguiente juego fue una verdadera batalla de más de diez minutos, donde el criollo desperdició tres puntos de ruptura y el alemán sentenció todo en su tercer match point.

De esta manera, Garin dejó escapar la victoria de forma muy dolorosa y un nuevo triunfo ante un top ten, algo que no consigue desde 2024, cuando precisamente derribó al germano en cuartos de final del ATP de Múnich. Además, cerró un miércoles negro para el tenis nacional en Montecarlo, tras la eliminación, también con remontada incluida, que sufrió Alejandro Tabilo a primera hora ante el checo Jiri Lehecka.

De todas formas, el saldo es positivo para "Gago", porque tras superar la qualy y ganar un partido en el cuadro principal en Montecarlo, regresará al top 100, escalando al casillero 82 en el ranking en vivo, y asegurando su presencia en el main draw de Roland Garros.