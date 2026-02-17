Garin tras derrota en su debut en el ATP 500 de Río: "Es imposible estar bien"

Tenis, Christian Garin vs Tomas Etcheverry El tenista Christian Garin de Chile es fotografiado frente a Tomas Etcheverry de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2025 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2025 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Feb. (ATON) -

El chileno realizó una potente confesión después de su derrota del lunes frente al argentino Thiago Agustín Tirante por el estreno en el certamen brasileño.

Cristian Garin (89° del mundo) tuvo debut y despedida en el ATP 500 de Río de Janeiro luego de sufrir una dura derrota ante el argentino Thiago Agustín Tirante (92°) por 7-5 y 6-3.

Fue el regreso del tenista chileno al circuito tras el fallecimiento de su padre, lo cual todavía tiene golpeado la nacional. De hecho, reconoció que para el ATP 250 de Santiago, el cual disputará la próxima semana, llega sin expectativas.

"Para el Chile Open no tengo ninguna expectativa. Creo que como objetivo tengo que volver a enfocarme, es lo que quiero. Tengo que hacer cambios ahora, estoy con ganas de salir adelante, pero es difícil, hay días muy buenos y muy malos, me lo tomo día a día", sostuvo el "Tanque" en diálogo con AS tras la derrota.

"El feeling de bola no lo estoy pudiendo encontrar. Hice unos cambios durante la pretemporada. Tengo que volver a encontrar el rumbo. Han sido dos años difíciles en todo sentido. Voy a seguir intentándolo. Esta semana, a pesar del resultado, fue positiva. Volví a entrenar y con rutina. Este último mes no pude jugar mucho tenis. Estoy intentando salir adelante", añadió.

En la misma línea, agregó: "Estoy frustrado, creo que lo intenté. Han sido semanas difíciles. No me pude encontrar nunca cómodo. Estos días así no ayudan mucho, tengo que volver a encontrar una estructura".

Sobre el duelo por la muerte de su padre, comentó: "Nadie va a estar bien, es imposible estar bien, ¿pero qué voy a hacer? Así es la vida, difícil, dura, pero elegí el tenis. Es mi profesión, lo amo. Días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa, pero al final es lo que me encanta y tengo que volver a buscar fuerzas".