Garin no pudo superar la qualy y tendrá que esperar por el main draw de Madrid

Chile.- Garin dejó escapar de manera increíble el triunfo ante Zverev en Montecarlo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Abr. (ATON) -

El chileno fue de más a menos en un partido que parecía controlado, pero no aprovechó sus oportunidades y terminó cayendo ante el estadounidense Martin Damm. Ahora tendrá que esperar si logra ingresar al cuadro principal como lucky loser.

Cristian Garin (85° del ranking ATP) no pudo ingresar al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid desde la qualy, pues el chileno cayó este martes en la segunda y última ronda del prestigioso torneo español y deberá esperar si la fortuna lo acompaña como lucky loser.

A diferencia de su debut triunfal del lunes, "Gago" fue de más a menos y cayó ante el estadounidense Martin Damm (126°) por parciales de 2-6, 6-4 y 7-6 (5), tras dos horas y 11 minutos de un partido que parecía controlado pero no aprovechó sus oportunidades en el segundo set y lo dejó escapar.

El "Tanque" entró con todo al partido y con dos rupturas de entrada, en el primer y tercer game, se puso rápidamente 4-0 arriba. Después solamente tuvo que mantener sus servicios y selló el set de manera impecable con su turno en el octavo juego.

En el segundo episodio el nacido en Arica nuevamente se generó puntos de quiebre en el primer y tercer game, aunque esta vez no los pudo concretar. En tanto, en el octavo sufrió una ruptura tras un pésimo turno. Y si bien en el siguiente, cuando el norteamericano sacó por la manga, quebró, no pudo sostener en el décimo y le regaló el parcial a su rival.

En el tercer y último capítulo las acciones estuvieron parejas y los dos jugadores fueron manteniendo sus saques. En el noveno el criollo no pudo capitalizar dos bolas de break. En tanto, en el duodécimo salvó cuatro match points con su servicio y forzó a un tiebreak, donde solamente un mini break hizo la diferencia y Damm sentenció la victoria por 7-5 con un ace.

Con esta dura derrota, Garin no pudo superar la qualy y tendrá que esperar a que terminen todos los partidos de la fase previa para que se realice el sorteo y ver si logra ingresar al cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado en las clasificaciones), donde tiene chances al ser el segundo jugador con mejor ranking tras el argentino Marco Trungelliti.