Garin realizará una pausa en la temporada por lesión: "Toca parar un poco"

Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez El tenista Crisitan Garin de Chile pierde el partido en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Mar. (ATON) -

A través de una publicación en sus redes sociales, el tenista chileno explicó que en el último mes se ha visto afectado por una lesión abdominal, por lo que estará fuera de las canchas por un tiempo.

Cristian Garin (95° del ranking ATP) viene de caer la semana pasada en la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Miami. Y tras su paso por el torneo estadounidense, el tenista chileno realizará una pausa en esta temporada 2026.

Es que a través de sus redes sociales, "Gago" explicó que en el último mes se ha visto afectado por una lesión abdominal, por lo que estará fuera de las canchas por un tiempo.

"Hola gente. Último mes complicado por una lesión muscular abdominal. Toca parar un poco y preparar para volver al 100%. Espero volver a competir pronto", escribió el nacido en Arica en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Debido a esto, Garin ya se había bajado de Challenger de Sao Paulo que se disputa esta semana, pero también se restaría del ATP 250 de Houston, donde aparecía inscrito al igual que Alejandro Tabilo, y cuyo cuadro principal se desarrollará entre el 30 de marzo y el 5 de abril.