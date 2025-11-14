Garin remontó para avanzar a semis en Montevideo y volvería al top 100

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El jugador de Chile Cristian Garin celebra el punto frente a Aaron Gil Grarcia de Luxemburgo, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 15 Nov. (ATON) -

Un triunfo para volver a la élite el de Cristian Garin (105° del mundo) en Uruguay. El tenista chileno sacó adelante un durísimo partido para avanzar a semifinales del Challenger de Montevideo y regresar parcialmente al top 100 del ranking ATP.

El "Tanque", quinto cabeza de serie, remontó para derrotar este viernes al promisorio paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por parciales de 2-6, 6-2 y 6-3, tras dos horas y 15 minutos de un partido donde se repuso a un festival de errores no forzados y terminó mostrando un gran nivel.

En el primer set el nacido en Arica fue un completo desastre. Desperdició un punto de quiebre en el tercer game, mientras que en el siguiente tuvo un pésimo turno de saque y sufrió un break. Y si bien en el quinto consiguió una ruptura, en el siguiente volvió a regalar su saque a puros errores. Como si fuera poco, entregó el set con otro rompimiento en el octavo.

En el segundo episodio el nacional mostró una muchísima mejor versión y arrancó con dos quiebres, en el primer y tercer game, aunque sufrió un break en el cuarto. Luego, estuvo cerca de sufrir otra ruptura en el sexto, pero salvó dos puntos de break, mientras que consiguió un rompimiento en el séptimo juego y selló la manga en el siguiente con un ace.

En el tercer capítulo el criollo desaprovechó dos bolas de break en el tercer game, pero logró una ruptura en el quinto juego tras un maravilloso tiro ganador de revés paralelo. Al final, "Gago" sentenció la victoria con otro quiebre en el noveno para sumar su segundo triunfo ante el guaraní (le había ganado hace semanas en Antofagasta y perdido por retiro en Costa do Sauipe).

Con esto, Garin está regresando al top 100, pues de momento está escalando al casillero 99 en el ranking en vivo, pero aún podría ser superado por otros jugadores, como el español Carlos Taberner (104°) y Tomás Barrios (111°), quienes juegan a continuación, además del peruano Ignacio Buse (110°) y el argentino Román Burruchaga (107°).

Por eso, una victoria más -ante Taberner o Barrios- ya le garantizará con todo volver a ese grupo desde este mismo lunes, porque treparía ya a un inalcanzable puesto 92.