Garin sufrió otra dolorosa derrota y dijo adiós definitivo a Madrid

Chile.- Garin realizará una pausa en la temporada por lesión: "Toca parar un poco" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Abr. (ATON) -

El chileno, quien ingresó al cuadro principal del Masters 1000 español como lucky loser, sintió la presión en los momentos clave del partido y, al igual que en en la última ronda de la qualy, terminó sufriendo una remontada frente al belga Alexander Blockx.

Definitivo adiós de Cristian Garin (85° del ranking ATP) de Madrid. El chileno no pudo aprovechar su ingreso como lucky loser (perdedor afortunado) y quedó eliminado en la primera ronda del cuadro principal del prestigioso Masters 1000 español.

El "Tanque" cayó frente al promisorio belga Alexander Blockx (69°) por parciales de 4-6, 7-5 y 7-5, de un partido bravo y en el que al igual que en su derrota en la última ronda de la qualy sufrió una dolorosa remontada.

En el primer set, "Gago" golpeó primero al quebrar en el tercer game, mientras que en el siguiente salvó dos puntos de quiebre y se colocó 3-1 arriba. Después los dos fueron manteniendo sus servicios hasta que el ex 17 del mundo selló la manga con su turno en el décimo juego sin problemas y tras una devolución a la malla del europeo.

En el segundo episodio las acciones estuvieron muy parejas. Sobre el final del parcial, en el undécimo el nacido en Arica desperdició dos bolas de break, mientras que en el siguiente, cuando parecía que todos se definiría en un tiebreak, sintió toda la presión y con un festival de errores no forzados entregó su envío en cero para que su rival forzara a un tercer set.

En el último capítulo la tarea ya fue muy complicada, porque el belga ya estaba muy crecido e implacable con su servicio, con el cual no pasó zozobras. En cambio, el criollo salvó un punto de quiebre en el segundo game y en el décimo zafó de un match point con su turno. Y al igual que en la manga anterior, cuando parecía que otra vez se iban a un desempate, el nacional sintió nuevamente la presión y sufrió una ruptura para sentenciar su eliminación.

Con esta caída, Garin se despidió definitivamente de Madrid y, de momento, saldrá del top 100, parcialmente en el casillero 105 en el ranking en vivo. Es que se le están descontando los puntos por el título del Challenger de Mauthausen que ganó el año pasado en esta misma fecha y la próxima semana no aparece inscrito en ningún otro challenger (solamente alternativa en Cagliari).