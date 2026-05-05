Garin superó la qualy en Roma, mientras Barrios dijo adiós con increíble derrota

Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez El tenista Crisitan Garin de Chile celebra el punto en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2026 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 5 May. (ATON) -

"Gago" derrotó en tres sets al británico Jan Choinski, por lo que acompañará a Alejandro Tabilo en el cuadro principal del Masters 1000 italiano. En tanto, el chillanejo dejó escapar la victoria de manera impresionante frente al español Daniel Mérida.

Una buena y una mala para el tenis chileno este martes en la qualy del Masters 1000 de Roma. Es que mientras Cristian Garin (104° del ranking ATP) logró superar la etapa clasificatoria, Tomás Barrios (134°) quedó eliminado de manera muy dolorosa, por lo que solamente "Gago" acompañará a su compatriota Alejandro Tabilo (35°) en el cuadro principal del Foro Itálico.

El "Tanque", primer cabeza de serie de la etapa clasificatoria, derrotó al británico Jan Choinski (122°) por parciales de 6-2, 3-6 y 6-2, tras dos horas y tres minutos de un partido donde reaccionó a tiempo para evitar una remontada como venía sufriendo en sus últimos tres torneos consecutivos.

Al igual que en su debut ante el tunecino Moez Echargüi, el nacional comenzó con todo y con quiebres en el tercer y quinto game se puso rápidamente 5-1 arriba. Luego desperdició un set point en el séptimo juego con el turno del rival, mientras que en el siguiente selló la manga con dificultades tras salvar tres bolas de break.

En el segundo episodio el nacido en Arica bajó su nivel y desaprovechó puntos de quiebre en el primer y quinto game, mientras que en el sexto cedió de manera increíble su saque, lo cual fue clave, porque en el noveno el británico abrochó el parcial con su turno en su tercer set point y tras zafar de un punto de rompimiento.

En el inicio del último capítulo el criollo siguió con su despilfarro con dos bolas de break de entrada en el segundo game, mientras que en el siguiente salvó tres puntos de quiebre. Eso fue una tremenda inyección para que "Gago" reaccionara, porque en el cuarto logró quebrar y después sentenció la victoria con otra ruptura en el octavo juego.

Ahora, Garin tendrá que esperar que terminen todos los partidos de la qualy para que se realice un sorteo a puertas cerradas para conocer su rival en el debut en el cuadro principal, que podría ser Tabilo, debido a que "Jano" espera por un rival de las clasificaciones.

BARRIOS SE DESPIDIÓ DE MANERA INCREÍBLE

Lo de Barrios fue para no creer, porque sufrió una tremenda remontada frente al español Daniel Mérida por parciales de 6-3, 3-6 y 7-6 tras dos horas y 30 minutos de un partido donde estuvo doble break en el tercer set y sacó por el triunfo.

En la primera manga el hispano fue superior a un chillanejo que desperdició tres puntos de quiebre en el tercer game y que una temprana ruptura en el segundo juego le costó caro.

Sin embargo, en el segundo episodio "Tommy" subió su nivel y un rompimiento en el sexto game fue suficiente para desnivelar y llevar el partido a un último capítulo donde llegó a estar 4-1 con doble break a favor. Sin embargo, sufrió un quiebre en el sexto y cuando en el décimo sacó por el match, sintió la presión y no pudo abrochar. Al final, todo se tuvo que definir en un tiebreak, donde el español se lo adjudicó por 7-4.

Ahora, el pupilo de Guillermo Gómez tendrá que viajar a Portugal para disputar la próxima semana el Challenger de Oeiras, que será su última parada antes de afrontar la qualy de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.