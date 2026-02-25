Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez El tenista Sebastian Baez de Argentina y Cristian Garin de Chile son fotografiados en el ATP 250 de Santiago 2023 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 02/03/2023 Felipe Zanca/Photosport Tennis, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 25 Feb. (ATON) -

Tras debutar el martes con sendos triunfos, los dos chilenos que quedan en competencia volverán a la acción este jueves ante rivales argentinos.

Cristian Garin (93° del mundo) y Alejandro Tabilo (42°) son los únicos chilenos que quedan en competencia en el ATP 250 de Santiago, luego de que ambos tuvieran el martes un triunfal debut en el certamen que se disputa en las canchas de arcilla de San Carlos de Apoquindo.

Mientras el "Tanque" remontó un duro partido para vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°) por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3, "Jano" se impuso a su compatriota y amigo Tomás Barrios (112°) por 7-5 y 6-3.

Los dos nacionales volverán a la acción este jueves para afrontar sus cotejos por los octavos de final y ya tienen programación.

"Gago" fue programado para enfrentar en el tercer turno del court central Jaime Fillol, no antes de las 18:30, al argentino Sebastián Báez (52°), quien quedó libre en primera fase por su condición de tercer cabeza de serie.

El duelo asoma bastante complicado para el nacido en Arica, debido a que el trasandino rinde bien en este torneo, pues ganó el título en 2024 y alcanzó la final en 2022 y 2025. Además, ya le ganó a Garin en este certamen, en octavos de final de la edición de 2023 por 6-4 y 6-3.

En tanto, Tabilo se medirá en el cuarto y último turno de la misma pista, no antes de las 20:00, al trasandino Thiago Agustín Tirante, quien en el debut eliminó al peruano Ignacio Buse por 2-6, 7-6 (0) y 7-6 (2). "Ale" ya venció al argentino la semana pasado en cuartos de Río de Janeiro por 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1.