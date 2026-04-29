Garin y Tabilo ya tienen programación para octavos en Cagliari y Aix-en-Provence

Tenis, Cristian Garin vs Sebastian Baez El tenista Crisitan Garin de Chile prepara el saque en contra de Sebastian Baez de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 26/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 29 Abr. (ATON) -

Los chilenos, quienes vienen de ser eliminados tempranamente en el Masters 1000 de Madrid, verán acción este jueves en los challengers en Italia y Francia, respectivamente.

Después de caer tempranamente en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, Cristian Garin (85° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (43°) disputan esta semana los Challengers de Cagliari y Aix-en-Provence, respectivamente. Y los dos chilenos ya tienen programación para ver acción el jueves.

"Gago" debutó el martes en el torneo italiano con un remontado triunfo ante el tunecino Moez Echargüi (144°) para avanzar a octavos de final, donde enfrentará al portugués Nuno Borges (49°), quien quedó libre en primera ronda en su condición de tercer cabeza de serie.

El cotejo fue programado para el primer turno de la cancha 14, por lo que arrancará a las 5:00 horas chilena. Este será el segundo enfrentamiento ante el luso, tras la victoria que consiguió en los cuartos de final del ATP 250 de Estoril de 2024.

Consignar que el nacido en Arica defiende esta semana la final que alcanzó el año pasado en el Challenger de Mauthausen, por lo que debe revalidar los puntos para no salir del top 100 (actualmente está en el casillero 102 en el ranking en vivo).

En tanto, en el certamen francés, "Jano" quedó libre en primera ronda pro ser el segundo sembrado, por lo que avanzó directamente a octavos, donde enfrentará por primera vez a Roberto Bautista Agut (93°). El experimentado español, quien anunció hace unos días su retiro profesional al término de esta temporada 2026, eliminó hoy al qualy francés Sascha Gueymard Wayenburg (262°) por 7-5 y 6-2.

El encuentro ante el castellonense fue programado para el cuarto y último turno de la cancha principal, por lo que comenzaría entre las 10:00 u 11:00 horas.

Tabilo busca sumar unidades para acercarse al top 30 y poder ser cabeza de serie en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.