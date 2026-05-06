Garin ya tiene programación para su debut en main draw del Masters 1000 de Roma

Chile.- Garin ya tiene programación para ir en busca del main draw en Madrid - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 6 May. (ATON) -

Tras superar la qualy, el chileno hará su estreno el jueves en el cuadro principal del torneo que se disputa en el Foro Itálico y al que regresa después de tres años.

Después de superar el martes la qualy, Cristian Garin (104° del ranking ATP) volverá a disputar el cuadro principal del Masters 1000 de Roma luego de tres años.

El tenista chileno debutará en el main draw del Foro Itálico ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°), partido que ya tiene programación definida.

La organización del certamen ubicó el cotejo para este jueves, en el tercer turno del court 1, tras dos duelos femeninos y cuya acción arranca a las 5:00 horas chilena. De esta manera, "Gago" vería acción entre las 8:00 y las 9:00 horas de nuestro país.

El nacional ya enfrentó al trasandino este año. Fue en febrero pasado, cuando el nacido en Arica se impuso en la primera ronda del ATP 250 de Santiago por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3.

En caso de volver a vencer al argentino, Garin enfrentará el sábado al español Alejandro Davidovich Fokina (23°), quien quedó libre en primera ronda en su condición de 21° cabeza de serie.

Consignar que Alejandro Tabilo (35°), el otro chileno presente en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma, se estrena en esta jornada ante el experimentado español Pablo Carreño Busta (91°), ex top 10 en 2017 y quien ha derrotado a "Jano" las dos veces que se enfrentaron (en la fase de grupos de la ATP Cup 2022 y el año pasado en cuartos de final del Challenger de Olbia).