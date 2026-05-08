Garin ya tiene programación para su duelo de segunda ronda en Roma

Chile.- Garin ya tiene programación para su debut en main draw del Masters 1000 de Roma - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 8 May. (ATON) -

Tras superar la qualy y debutar con un apretado triunfo en el cuadro principal, el chileno volverá a la acción en el Masters 1000 italiano durante este sábado ante el complicado español Alejandro Davidovich Fokina.

Con la humillante eliminación de Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) frente a Francisco Cerúndolo (27°), Cristian Garin (104°) quedó como único chileno en carrera en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma.

El "Tanque", quien de viene de superar la qualy y debutar en el main draw con una apretada victoria ante el trasandino Juan Manuel Cerúndolo (72°), hermano de Francisco, volverá este sábado a la pista en el Foro Itálico. "Gago" desafiará en la segunda ronda al complicado español Alejandro Davidovich Fokina (23°), quien partió adelantado en su condición de 21° cabeza de serie.

Y el partido ya tiene programación. La organización del certamen fijó el encuentro en el tercer turno del court 1, misma cancha de su triunfo de ayer, y cuya acción arranca a las 5:00 horas chilena. de esta manera, el cotejo comenzaría a eso de las 8:30 0 9:00 horas.

Este será el cuarto partido entre ambos, donde el historial favorece al hispano gracias a los dos últimos festejos, en el ATP 250 de Amberes de 2021 y octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells en 2023. El nacido en Arica se impuso en el primero, que fue en octavos de final del Chile Open 2020, en arcilla.

En caso de dar el golpe, Garin avanzará a tercera ronda, donde asoma el ruso Andrey Rublev (14°), quien se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic (70°).