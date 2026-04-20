Garin ya tiene programación para ir en busca del main draw en Madrid

Tenis, Juan Cerundolo vs Crisitan Garin El tenista Crisitan Garin de Chile regresa la bola en contra de Juan Cerundolo de Argentina por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 24/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Abr. (ATON) -

Tras su debut triunfal ante el francés Ugo Blanchet, quien reemplazó a Nicolás Jarry, "Gago" volverá a la acción este martes para intentar sellar su paso al cuadro principal del Masters 1000 español, donde ya está asegurado Alejandro Tabilo.

Solo un triunfo. Eso es lo que separa a Cristian Garin (85° del ranking ATP) de ingresar al cuadro principal del prestigioso Masters 1000 de Madrid. El chileno debutó este lunes en la qualy con un triunfo ante el francés Ugo Blanchet (166°), quien reemplazó a un Nicolás Jarry (156°) que se bajó a minutos de protagonizar un duelo de chilenos contra "Gago" en la Caja Mágica.

Ahora, el "Tanque" buscará el paso al main draw ante el estadounidense Martin Damm (126°), quien eliminó al italiano Andrea Pellegrino por 6-0 y 7-6 (5).

El duelo asoma duro para el nacional. El norteamericano es hijo del ex tenista checo Martin Damm, un destacado doblista (llegó a ser 5 del mundo en duplas en 2007) y, al igual que su padre, posee un tremendo servicio que en la altitud de la capital española puede complicar al nacido en Arica.

El partido ya tiene programación confirmada, pues se disputará en el primer turno del court 6, por lo que arrancará, a las 5:00 de la madrugada chilena del martes.

Consignar que Tomás Barrios (123°) tiene que todavía disputar este lunes su partido de primera ronda ante el húngaro Zsombor Piros (128°), y en caso de vencer, también buscará mañana su paso al cuadro principal ante el vencedor de la llave entre el croata Dino Prizmic (87°) y el australiano Christopher O'Connell (143°), en el último turno del court 8, a eso de las 11:00 o mediodía de nuestro país.