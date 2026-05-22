Garnero aplaudió el esfuerzo de Zampedri para jugar tras su fractura nasal

Chile.- "Están minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo de la Copa" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 22 May. (ATON) -

El entrenador de Universidad Católica llenó de elogios al "Toro", quien dejó atrás la lesión sufrida el fin de semana ante Deportes Limache y tuvo una destacadísima actuación ante Barcelona de Guayaquil convirtiendo un doblete.

Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, alabó al capitán y goleador cruzado Fernando Zampedri, quien pese a a la fractura nasal que sufrió el fin de semana ante Deportes Limache jugó anoche ante Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores, partido donde se lució con un doblete.

En la previa del clásico con Colo Colo, el entrenador argentino subrayó que "Fernando es un referente en el plantel y en el club. Si optamos porque ayer jugase sabiendo lo que le pasó es porque es muy importante. Es porque él quería estar, no es común que después de una fractura juegue. Él sabía que podía pasar lo que pasó".

Respecto al estado del delantero tras el cotejo con el cuadro ecuatoriano, el DT sostuvo que "con incomodidad, pero terminó bien. Dice que le costó de entrada, pero después se fue adaptando y no tuvo problemas".

En cuanto el encuentro con el Cacique, el adiestrador del conjunto precordillerano avisó que "hoy fue muy bueno el entrenamiento, sin jugadores golpeados. Sabemos que tenemos un calendario muy apretado con tres partidos importantes y el plantel debe estar listo para lo que le toque, así es que mañana vamos a terminar resolviendo".

Por último, Garnero abordó el panorama de algunos jugadores que atraviesan molestias físicas. "Sebastián (Arancibia) tiene una luxación en el dedo y está inmovilizado. Juan (Díaz) hizo un entrenamiento más intenso y está evolucionando y mucho mejor que antes del partido de ayer", finalizó.