Garnero y el Chile 2: "Llegamos sin depender de nadie para la recta final"

iFutbol, Universidad Catolica vs O'Higgins. Fecha 26, Liga de Primera 2025. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante un partido de primera division contra O'Higgins disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Nov. (ATON) -

El técnico de Universidad Católica valoró el momento en el que afronta su escuadra las últimas fechas del Campeonato Nacional, donde luchan por clasificar directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica enfrentará este sábado a a Palestino en el Claro Arena en un duelo clave para sus aspiraciones de conseguir el cupo del Chile 2 e ir de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Este jueves el técnico del cuadro cruzado, Daniel Garnero resaltó el buen momento en el que llega su escuadra de cara al cotejo ante los árabes.

"Consolidar un equipo es porque las cosas van bien. Por distintos motivos no pudimos repetir, pero en este partido habrá menos modificaciones respecto a otros. Hay una ansiedad que es lógica, pero llegamos sin depender de nadie para la recta final", comenzó diciendo el estratego argentino en conferencia de prensa.

"Nuestro trabajo al llegar a un club es porque las cosas no están del todo bien. Acá se fueron dando, así las cosas, fuimos de menor a mayor. No podemos desenfocarnos del 'Chile 2'. Es lógico que el presupuesto sea distinto si entras a Libertadores, pero eso es potencial. A mí me gusta ser realista y sacarnos estos tres partidos de encima para lograr el objetivo. En esto agrego que también se terminan contratos, pero yo quiero que los muchachos estén enfocados en el partido. A todos les sirve que entremos, tanto al que se queda como al que se va", añadió.

Consignar que el partido entre Universidad Católica y Palestino está programado para las 20:30 horas de este sábado en el Claro Arena, por la 28° fecha del Campeonato Nacional.