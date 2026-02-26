Garnero confirmó sensible baja en la UC y anticipó duelo ante Ñublense

Futbol, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido Fecha 4, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, Chile. 21/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT
Santiago 26 Feb. (ATON) -
El técnico del cuadro cruzado adelantó un difícil partido este domingo ante los Diablso Rojos en Chillán, por la quinta fecha del Campeonato Nacional.
Universidad Católica se prepara para visitar este domingo a Ñublense en estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.
Para el duelo ante los Diablos Rojos, el cuadro cruzado tendrá una sensible baja, pues este jueves el técnico Daniel Garnero confirmó que no estará disponible Clemente Montes por lesión.
"Clemente no está entrenando a la par de sus compañeros, mientras que Alfred (Canales) y Fernando (Zuqui) sí lo están haciendo. Alfred está mucho mejor, a Fer aún le está faltando ritmo de competencia", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.
"Lo de Clemente, seguramente se informará bien en un parte médico, pero no está entrenando con normalidad, por eso no es tenido en cuenta en este momento", añadió el trasandino.
Sobre el cotejo ante los chillanejos, sostuvo: "Vamos a tener un partido muy difícil por delante frente a Ñublense que viene arriba y en una cancha siempre difícil, pero creemos y confiamos en que podremos hacer un buen partido y desarrollar un buen juego en Chillán".
Por último, respecto al trabajo del equipo, Garnero comentó: "Se busca ganar siempre. Lo que nos está costando es abrir los juegos, hasta acá nos está costando ponernos nosotros arriba en el marcador, pero eso tiene algo positivo y otra cosa negativa, negativo lo que les menciono y positivo, sin duda, lo que muestra el equipo para remontar resultados que son negativos en los arranques de partido".
"Nosotros estamos trabajando para corregir. El partido pasado enfrentamos al mejor equipo del año pasado y lo pudimos revertir. Estamos buscando abrir los partidos nosotros", complementó.