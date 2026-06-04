Garnero y crucial duelo por la Copa de la Liga: "No dependemos de nosotros"

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo. Fecha 13, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero da instrucciones a sus jugadores durante el partido de la Liga de Primera contra Colo Colo disputado en el Claro Arena de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jun. (ATON) -

El técnico de Universidad Católica y el volante Agustín Farías anticiparon el partido del sábado ante Cobresal, donde buscarán evitar la eliminación de la competencia.

Universidad Católica tendrá el sábado ante Cobresal un duro desafío por la Copa de la Liga. El cuadro cruzado tiene que ganar y esperar que Universidad de Concepción haga lo propio ante Ñublense para así poder avanzar a semifinales de la competencia.

Este jueves el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, anticipó el cotejo ante los "mineros" y asumió que no dependen de sí mismo para evitar la eliminación en el certamen.

"No dependemos de nosotros, pero miramos nuestro juego. Vamos a presentar el mejor equipo que creamos, intentar ganarlo y después esperar lo que suceda en el otro juego , reconoció el DT argentino en conferencia de prensa.

"Es un partido determinante, aunque lo único malo es que no dependemos de nosotros. Lo vamos a jugar de la mejor manera posible. En lo que sigue, veremos. Ojalá seguir en esta competencia, en tres partidos tienes grandes posibilidades de clasificar a Copa Libertadores", añadió el estratego.

En tanto, el volante Agustín Farías, también presente en la conferencia, sostuvo: "Tenemos margen de mejora en el juego. Lo hicimos bien en el último tramo, pero podemos manejar mejor el juego y los resultados. En este torneo, por no manejar bien el último partido con Ñublense, tenemos menos opciones".

Además, sobre su presente, el mediocampista sostuvo: "Arranqué con muchos minutos jugando y me pone contento, entreno para eso, me dedico a eso. Estoy contento con los minutos que estoy teniendo, me gustaría tener un poquito más, pero feliz porque el grupo está bien, compitiendo y con espacio para todos".