Garnero destacó el triunfo de la UC y pidió refuerzos para el segundo semestre

Futbol, Huachipato vs Universidad Catolica Decimocuarta fecha, campeonato Nacional 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

Los cruzados sumaron su segundo triunfo consecutivo y llegaron a 23 unidades, instalándose en el segundo lugar del campeonato junto a Coquimbo Unido.

Tras la victoria por 3-0 sobre Huachipato en Talcahuano, el entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, valoró la capacidad de su equipo para superar las dificultades que presentó el encuentro y quedarse con tres importantes puntos en la Liga de Primera.

Al analizar el compromiso, el técnico argentino reconoció que el inicio fue complejo para los cruzados. "Fue un partido complicado, ante un rival que estaba muy bien. Nos costó durante los primeros 20 o 25 minutos porque no le agarramos el ritmo a la cancha y nos presionaban mucho. Después empezamos a asociarnos mejor, generamos situaciones claras y pudimos manejar el partido", señaló.

Garnero también resaltó la respuesta de sus dirigidos luego de la victoria conseguida a mitad de semana ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. "Estos dos partidos fueron muy intensos desde lo emocional, con viajes de por medio, mucho cansancio y poco descanso. Se nota mucho el compromiso, la actitud y la mentalidad positiva y ganadora que tiene este plantel", afirmó.

El estratega agregó que más allá de los resultados, lo que más lo deja conforme es la disposición mostrada por sus futbolistas. "Ver a los jugadores actuar con esa intensidad, con esas ganas y ese deseo de competir, y que después se logre el resultado, es lo mejor que nos dejan estos dos partidos", sostuvo.

Finalmente, al ser consultado por posibles refuerzos para el segundo semestre, Garnero no descartó incorporaciones. "Si podemos traer a alguien que venga a reforzar el plantel, lo vamos a intentar. Siempre es bueno tener un plantel amplio para afrontar todas las competencias. Hoy este triunfo también es consecuencia de contar con jugadores que quizás no venían jugando, pero que demostraron un gran nivel cuando les tocó participar", concluyó.