Garnero elogió a Zampedri y resaltó a los refuerzos en triunfo ante Huachipato

Futbol, Huachipato vs Universidad Catolica. Semifinal Supercopa 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante la semifinal de la Supercopa contra Huachipato disputada en el estadio Sausalito de Vina del Mar, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Ene. (ATON) -

El técnico de Universidad Católica manifestó su conformidad tras la victoria ante el cuadro acerero que colocó al elenco de la franja en la final de la Supercopa.

En el primer partido oficial de la temporada 2026 del fútbol chileno, Universidad Católica arrancó con el pie derecho el año, luego de remontar para vencer por 4-2 a Huachipato y clasificar a la final de la Supercopa.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro cruzado, Daniel Garnero, manifestó su conformidad con la victoria, aunque lamentó algunos errores cometidos frente a los acereros.

"Hicimos un buen primer tiempo, pero pagamos caro alguno que otro error pequeño, algunas distracciones. Por eso el equipo rival nos pasó a ganar dos veces. Correr de atrás en el primer partido del año es medio complicado", expresó el adiestrador argentino en conferencia de prensa.

Además, el DT llenó de elogios al goleador Fernando Zampedri, quien aportó con dos tantos en el triunfo del conjunto de la franja.

"Terminamos bien las jugadas y somos claros en la organización. Arriba tenemos a un animal del gol. Debemos tratar de llevarle la pelota de la mejor manera posible y se encargará de marcar la diferencia", sostuvo el trasandino.

Respecto al debut de los refuerzos como Matías Palavecino, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo, Juan Ignacio Díaz y Justo Giani (este último incluso metió un gol), Garnero destacó: "Se adaptaron muy bien. (...) Tú los ves y parece que llevaran dos años y están hace solo diez días. Esto ilusiona, hicimos mucho hincapié en la parte física, no estamos lo preciso que queremos, pero tenemos un año muy exigente".