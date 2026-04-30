Publicado 30/04/2026 08:03

Garnero explicó su molestia pese a triunfo de la UC en Ecuador por Libertadores

Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el Estadio Monumental Banco Pichincha de
Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el Estadio Monumental Banco Pichincha de - CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

Santiago 30 Abr. (ATON) -

El técnico del cuadro cruzado se refirió a la importancia del triunfo como visita ante Barcelona de Guayaquil. Además, habló sobre sus reacciones en el banco.

Universidad Católica volvió a dar un golpe como visita en esta fase grupal de la Copa Libertadores 2026. Tras derribar hace unas semanas a Cruzeiro en Brasil, la noche del miércoles el cuadro cruzado derrotó a Barcelona de Guayaquil por 2-1 en Ecuador, por lo que se ilusiona con clasificar a los octavos de final del torneo continental.

Tras el cotejo, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, se refirió a la importancia del triunfo como forastero, además de explicar los motivos de su molestia pese al gran resultado.

"Tenemos que seguir insistiendo en crecer; obviamente, este tipo de resultados ayuda muchísimo al convencimiento del futbolista", expresó el adiestrador argentino de la UC.

Consultado por su molestia durante gran parte del segundo tiempo, el estratego respondió: "No aprovechamos las recuperaciones, había muchos espacios. Sobre todo cuando juegas de visitante, los partidos se dan totalmente diferentes a como se nos dio".

"Desaprovechamos algunas posibilidades y eso me daba intranquilidad. Yo creía que era un momento muy propicio para aumentar la diferencia", complementó Garnero.

Contador

Contenido patrocinado