Garnero explicó su molestia pese a triunfo de la UC en Ecuador por Libertadores

Futbol, Barcelona SC vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el Estadio Monumental Banco Pichincha de - CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

Santiago 30 Abr. (ATON) -

El técnico del cuadro cruzado se refirió a la importancia del triunfo como visita ante Barcelona de Guayaquil. Además, habló sobre sus reacciones en el banco.

Universidad Católica volvió a dar un golpe como visita en esta fase grupal de la Copa Libertadores 2026. Tras derribar hace unas semanas a Cruzeiro en Brasil, la noche del miércoles el cuadro cruzado derrotó a Barcelona de Guayaquil por 2-1 en Ecuador, por lo que se ilusiona con clasificar a los octavos de final del torneo continental.

Tras el cotejo, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, se refirió a la importancia del triunfo como forastero, además de explicar los motivos de su molestia pese al gran resultado.

"Tenemos que seguir insistiendo en crecer; obviamente, este tipo de resultados ayuda muchísimo al convencimiento del futbolista", expresó el adiestrador argentino de la UC.

Consultado por su molestia durante gran parte del segundo tiempo, el estratego respondió: "No aprovechamos las recuperaciones, había muchos espacios. Sobre todo cuando juegas de visitante, los partidos se dan totalmente diferentes a como se nos dio".

"Desaprovechamos algunas posibilidades y eso me daba intranquilidad. Yo creía que era un momento muy propicio para aumentar la diferencia", complementó Garnero.