Garnero: "La palabra relajarse no existe en nuestro vocabulario de trabajo"

El técnico de Universidad Católica anticipó el partido de este sábado ante Cobresal en El Salvador, por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Universidad Católica se alista para visitar el sábado, a las 20:30 horas, a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador, por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Este jueves el técnico de los cruzados, Daniel Garnero, aseguró que deben mantener una concentración y tratar de no "relajarse" a lo largo de toda esta temporada 2026.

"Esa palabra no existe en nuestro vocabulario de trabajo. Al contrario, buscamos encontrar buenos momentos, sostener los resultados y el rendimiento. La relajación se puede tener un ratito en las vacaciones, pero aquí el objetivo es cosechar triunfos para acercarnos a las metas propuestas", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

Sobre la preparación para el duelo ante los "mineros", el estratego sostuvo: "Tuvimos una muy buena semana de entrenamiento pensando en un rival duro y un escenario complejo. Nunca he estado allí, escucho los comentarios sobre lo difícil que es. Cobresal se hace muy fuerte en su cancha. Para ganar allá necesitamos un partido muy serio, responsable y con poquísimos errores".

Por último, Garnero abordó los rumores que vinculan a Sergi Santos como último refuerzo del conjunto de la franja: "Me estás informando tú de esa situación, no conocía el nombre. Como dije la semana pasada, considero que tenemos el plantel completo. Es verdad que mientras el libro de pases no cierre, siempre puede aparecer algo sorprendente, pero sinceramente no creo que ocurra".