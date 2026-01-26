Garnero tras perder Supercopa con la UC: "Todavía nos está faltando intensidad"

Futbol, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido. Final Supercopa 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante la final de la Supercopa contra Coquimbo Unido disputada en el estadio Sausalito de Vina del Mar, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Ene. (ATON) -

El técnico del cuadro cruzado lamentó el tropiezo mediante lanzamientos penales y se refirió a las claves en la derrota ante Coquimbo Unido.

Universidad Católica arrancó la temporada 2026 con una decepción, pues el cuadro cruzado cayó frente a Coquimbo Unido mediante lanzamientos penales en la final de la Supercopa en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El único que habló tras el cotejo en el conjunto de la franja fue el técnico Daniel Garnero, pues los jugadores no sacaron la voz ni se quedaron a presenciar la ceremonia de premiación.

En ese sentido, el estratego expresó: "La cancha no estaba bien, pero ya lo sabíamos. Nos costó mucho poder asociarnos, encontrarnos. Estuvimos incómodos, muy pocas veces pudimos salir de la presión del rival. Todavía no estamos con la dinámica y precisión para sortear esas situaciones con mayor facilidad".

Sobre la derrota por penales, sostuvo: "No considero que sea una lotería, hay que saber patear finales, hay que tratar de atajarlos. Sí es verdad que, al llegar a esta instancia, un pequeño error o la fortuna te puede jugar a favor o en contra, pero bueno, son cosas que pasan en definiciones".

Por último, Garnero, sostuvo: "Todavía nos está faltando intensidad, ritmo, y el ritmo de competencia lo obtienes compitiendo. Estamos en un momento del año donde, después de las vacaciones, la pretemporada fue muy intensa y perder un poco de precisión es lógico. Tenemos que tratar de trabajarlo de la mejor manera, esa parte que creo que es muy importante para nosotros, porque nuestra intención es llegar asociando y, si tiene precisión, obviamente es mucho más sencillo (...) En el segundo tiempo estuvimos un poquito mejor, disputamos más, pero no tuvimos llegadas con claridad".