Garnero y problemas de UC para refuerzos: "Chile no es una plaza que deslumbre"

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Concepcion, campeonato 2026 Fecha 15, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero, es fotografiado durante un partido de primera contra Universidad de Concepcion disputado en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El técnico del cuadro cruzado fue consultado por el tema de las incorporaciones de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

Con el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional, ya se abrió el mercado invernal de pases en el fútbol chileno y uno de los clubes que busca potenciarse de cara al segundo semestre es Universidad Católica, considerando que también afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por eso, en la conferencia de prensa de este miércoles, el técnico del cuadro cruzado, Daniel Garnero, fue consultado por la posibilidad de sumar refuerzos.

"En el tema de las incorporaciones, es lo que digo siempre, tratar de jerarquizar el plantel, pero es complicado cuando hablas de jerarquía. Si quieres un jugador que venga, juegue y cumpla todos los requisitos que uno quiere, seguramente tiene que ser extranjero y tienes problemas con el cupo", comenzó diciendo el DT argentino.

"Al jugador le tiene que interesar la oferta y Chile tampoco es una plaza que deslumbre y quieran venir todos ( ) Después, cuando conocen el lugar, no se quiere ir nadie, pero convencerlos no es tan sencillo", añadió el estratego.

"Y después viene la parte económica, porque si quieres un jugador que jerarquice, que sea extranjero, que sea joven y se proyecte, sale caro y ahí empezamos con los problemas de los números. No es tan sencillo. Estamos tratando de analizar y buscar lo mejor posible, pero si no se puede dar, estamos muy conformes con el plantel que armamos a principio de año", sentenció Garnero.