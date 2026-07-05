Garnero se sinceró y ve difícil que lleguen los fichajes que desea

Chile.- "El resultado del partido es muy bueno, pero tenemos que corregir cosas" - MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El entrenador de la UC además se alegró por ampliar el abanico de goleadores tras el triunfo a Deportes Copiapó.

Universidad Católica tiene una racha impecable en la Copa Chile con campaña perfecta luego de cinco partidos, y un presente auspicioso con ocho triunfos en línea considerando todas las competencias, aunque de cara al segundo semestre y con varios frentes que atacar, faltan jugadores, y el entrenador, Daniel Garnero, ve difícil que lleguen las incorporaciones que se desean.

Las lesiones de largo tiempo de recuperación, como son el caso de Clemente Montes, Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga merman el plantel del equipo franjeado, y la búsqueda de incorporaciones para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores, más los desafíos del terreno local, se ve muy complicada de llegar a los resultados deseados.

El propio Garnero mira con un cierto grado de pesimismo la contratación de los futbolistas óptimos que él desea: "Está difícil porque, la verdad, que los jugadores que queremos, que buscamos, es muy difícil que puedan venir. Por distintos motivos es muy difícil. Estamos en esa búsqueda".Respecto de qué puestos son los que se deben fortalecer, el adiestrador es claro en señalar que "en las posiciones que yo creo que nos falta gente es por fuera y con esto de Clemente se agudizó un poquito más. Pero bueno, seguiremos buscando, intentando".

El técnico desea darle una mirada favorable a la racha de triunfos que han tenido pese a las ausencias, como fue la victoria de anoche frente a Deportes Copiapó. "La verdad que el rendimiento del plantel que vamos utilizando, con cada vez más futbolistas que reaccionan y responden bien, también es algo positivo. Así que seguiremos buscando. Ojalá que podamos traer a alguien que realmente refuerce el plantel".

Otro tema de satisfacción para Garnero fue que en el triunfo ante los Leones Atacameños anotaron Martín Gómez y Jhojan Valencia, jugadores que incrementan el poder de gol, que ya es potente con el artillero de los Cruzados, Fernando Zampedri. "Sí, la verdad es positivo que hagan goles jugadores que no son delanteros, donde nosotros tenemos, gracias a Dios, goleadores dentro del plantel. Si se suman volantes, defensores, nos sirve un montón, y que haya jugado Martín también y haya aprovechado la manera en que lo hizo nos pone muy contentos.

El próximo desafío de la UC será el sábado 11 de julio cuando visite a San Luis de Quillota, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, donde ya están clasificados a los octavos de final.