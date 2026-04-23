Garnero sobre la U: "Tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno"

Futbol, Universidad Catolica vs Union La Calera Fecha 10, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra Union La Calera realizado en el estadio Claro Arena de - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 23 Abr. (ATON) -

El técnico de Universidad Católica elogió al cuadro azul y a su entrenador Fernando Gago previo al clásico de este sábado en el Estadio Nacional por el torneo local.

En Universidad Católica ya están enfocados en el clásico del sábado ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, por la 11° fecha del Campeonato Nacional 2026.

El técnico del cuadro cruzado, Daniel Garnero, anticipó el derbi frente a los azules, equipo al que llenó de elogios, junto a su entrenador Fernando Gago.

"Tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno", comenzó diciendo el adiestrador argentino del conjunto de la franja en conversación con TNT Sports.

Sobre Gago, sostuvo: "Es un tipo que sabe mucho de fútbol, que le gusta jugar al fútbol y tiene un buen plantel, así que seguramente con tiempo va a ser de la U un gran equipo".

Consignar que el clásico universitario entre Católica y Universidad de Chile está programado para las 18:00 horas de este sábado en el reducto de Ñuñoa.