Garnero y triunfo de la UC ante Everton: "Podríamos haber hecho más goles"

Futbol, Universidad Catolica vs Everton. Fecha 2, Copa Chile 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Everton disputado en el Claro Arena de Santiago, Chile. 30/06/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jul. (ATON) -

Pese a la victoria para mantener la campaña perfecta en Copa Chile, el técnico del cuadro cruzado otra vez quedó disconforme con el desempeño de sus pupilos.

Universidad Católica sigue intratable en la Copa Chile 2026. El cuadro cruzado derrotó la noche del martes por 2-1 a Everton en el Claro Arena para mantener su campaña perfecta (cuatro triunfos en igual cantidad de partidos) y clasificar a la siguiente fase.

Sin embargo, pese a la victoria, el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, nuevamente quedó disconforme con el desempeño de sus pupilos.

"Te quedas con la parte negativa, nosotros podríamos haber hecho más goles en el primer tiempo y en el segundo tuvimos situaciones claras que no convertimos. Pero creo que se dividió mucho, sobre todo en el primer tiempo", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"No estuvimos muy efectivos, desperdiciamos alguno que otro mano a mano. Nos pusimos a ganar y en una pérdida ellos terminan haciendo un golazo, un gesto técnico espectacular. Y termina como nivelando un partido que estaba muy dominado por nosotros", añadió.

Además, agregó: "Después el penal no lo pudimos convertir y también eso anímicamente nos fue afectando. Cosa que no nos pasaba de entrada, al contrario, controlamos y dominamos esas situaciones".

Por último, Garnero sostuvo: "Tuvimos situaciones claras que volvimos a desperdiciar, pero en línea general merecimos ganar el partido".