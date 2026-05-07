Gary Medel y empate ante Cruzeiro: "Desaprovechamos esta oportunidad"

Futbol, Universidad Catolica vs Cruzeiro. Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica Gary Medel, izquierda, disputa el balon con Kaio Pinto de Cruzeiro durante el partido de la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores realizado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 7 May. (ATON) -

El volante y referente de Universidad Católica realizó una potente autocrítica tras resignar una igualdad en el Claro Arena jugando casi todo el segundo tiempo con un hombre más. "Tiramos muchos centros pero en dirección a nada", sostuvo.

Universidad Católica dejó escapar una buena oportunidad de escaparse en el Grupo D de Copa Libertadores. El cuadro cruzado resignó un empate sin goles frente a Cruzeiro en el Claro Arena, en un partido donde jugó con un hombre más casi todo el segundo tiempo por expulsión en el rival.

Tras el cotejo, Gary Medel, volante y referente del conjunto de la franja, realizó una potente autocrítica por el juego de la UC ante los brasileños.

"Desaprovechamos esta oportunidad porque teníamos un hombre de más. No supimos concretar bien las ocasiones, tiramos muchos centros pero en dirección a nada. A mejorar y a enfocarnos en lo que viene", sostuvo el "Pitbull".

"Tenemos siete puntos, no es que estemos con cero. Estamos arriba, obviamente desaprovechamos la oportunidad de estar con nueve puntos, pero vamos arriba, vamos a seguir luchando por esta ilusión y por el sueño que tenemos todos los cruzados", añadió.

En tanto, el técnico del elenco estudiantil, Daniel Garnero, también se sumó a Medel con una autocrítica por el juego del equipo: "Quizás en el final teníamos el control del juego y nos faltó un poco de claridad para generar situaciones. Estaba la sensación de que si acertábamos podíamos ganarlo. Cuando el rival queda con uno menos se mete mucho atrás y es más difícil. Tienes que tener mucha precisión para abrirlo y hoy no tuvimos una noche muy precisa".

Sobre los cambios que realizó, el adiestrador argentino explicó: "La idea era tener más juego porque nos estaba faltando un poco de claridad. Creía que el ingreso de Matías (Palavecino) nos podía dar circulación, sorpresa por fuera y otra alternativa. Buscamos que los jugadores de afuera fueran más interiores, con características de enlace y buenos pasadores. Sabíamos que iba a haber mucho espacio reducido y necesitábamos jugadores que pudieran resolver técnicamente".

Por último, respecto a la posición del equipo en el Grupo D, comentó: "Estamos en una muy buena situación. Después de la cuarta fecha, en este grupo que nos tocó, estar como estamos es muy bueno. Estamos muy satisfechos y expectantes por lo que viene".